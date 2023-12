Guerra. Parlamento Europeu defende caminho para paz com “Estado palestiniano forte”

A delegação do Parlamento Europeu (PE) afirmou, esta segunda-feira, que sem a concretização de um “Estado palestiniano forte”, “nada de positivo pode acontecer”.

Os membros da delegação estiveram, no fim de semana, no território palestiniano ocupado e Israel.

Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, o PE condena os “crimes desprezíveis” cometidos pelo Hamas, mas também as ações de Israel contra “os palestinianos inocentes que estão a sofrer as consequências” na Faixa de Gaza, na sequência dos bombardeamentos sucessivos.

“Nada de positivo pode acontecer se não houver um esforço político renovado de reformar a Autoridade Palestiniana e construir um Estado palestiniano forte”, refere ainda a nota.

Assim, o PE pede um esforço maior para que haja uma cooperação entre as autoridades israelitas e palestinianas com as missões da União Europeia no terreno, no “dia logo após” o fim do conflito atual, para ajudar à reconstrução de uma paz duradoura.

Os eurodeputados também querem que “haja mais esforços para aumentar a entrada de apoio em Gaza”.