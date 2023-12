Treinador do Boavista abandona comando técnico do clube

O treinador do Boavista, Petit, pediu a demissão do comando técnico do Boavista, depois de o clube ter averbado oito encontros sem uma vitória, somando-se cinco derrotas consecutivas na I Liga de Futebol.

A agência Lusa avança que a rescisão contratual ainda vai ser formalizada, mas a direção, presidida por Vítor Murta, terá já aceitado o pedido do ex-jogador, que finalizará assim a sua segunda passagem pelo clube.

No domingo passado, após a derrota contra o Estrela da Amadora por, 3-1, para a 13.ª jornada da I Liga de Futebol, Petit afirmou que era o responsável pela derrota e que tinha pela frente “três horas de viagem até ao Porto para pensar no meu futuro e no futuro do Boavista”.

O treinador, de 47 anos, deixa assim os ‘panteras’ no 10º lugar, com 15 pontos, cinco desses sobre a zona de descida, numa época onde o clube chegou a estar na liderança da I Liga na segunda, quarta e quintas jornadas, antes de ter começado a sua descida na tabela.

O Boavista já não saí vitorioso desde o encontro frente ao Desportivo de Chaves, onde perdeu por 4-1, tendo também sido afastado da Taça de Portugal na quarta eliminatória.