Biden e Zelensky vão reunir-se em Washington

O chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, convidou, o seu hmólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a visitar Washington, na terça-feira, de modo a discutir “as necessidades urgentes da Ucrânia”.

O porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, explica que a visita destina-se a “sublinhar o compromisso inabalável dos Estados Unidos de apoiar o povo da Ucrânia, que se defende da brutal invasão da Rússia”.

O convite ao Presidente ucraniano surge numa altura em que o governo norte-americano aumenta a pressão sobre o congresso, onde existe um bloqueio à aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia na guerra com a Rússia.

“À medida que a Rússia intensifica os seus ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, os dois líderes discutirão as necessidades urgentes da Ucrânia e a importância vital do apoio continuo dos Estados Unidos neste momento crítico” acrescentou o representante da administração de Biden.

Os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de apoio militar a Kiev, com apoios aprovados no valor de mais de 110 mil milhões de dólares desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022.

Contudo, na semana passada, o Congresso bloqueou um pacote de mais de 106 mil milhões de dólares que Biden pediu insistentemente, que inclui fundos para a Ucrânia e para Israel.