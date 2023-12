Iniciativa Liberal quer ouvir filho do Presidente da República na AR

O líder da Iniciativa Liberal anunciou, este domingo, que irá pedir uma audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, na sequência do caso das gémeas luso-brasileiras.

“Tendo em conta o que falta esclarecer e esta posição do PS que impede que pessoas que eventualmente terão conhecimento direto dos factos possam esclarecer os portugueses, a IL vê-se confrontada com a necessidade de apresentar um requerimento para ouvir na Comissão de Saúde o dr. Nuno Rebelo de Sousa”, afirmou Rui Rocha, em declarações à agência Lusa.

O filho de Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentou, tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção nesta matéria” .

“Face ao bloqueio do PS, é necessário chamar o dr. Nuno Rebelo de Sousa ao parlamento para que possa dizer se há algum envolvimento da sua parte e contribuir para esclarecer os portugueses nessa matéria”, disse.

“Se houvesse uma tentativa de parar isto mais uma vez pelo PS, teríamos de interpretar que há aqui um interesse difícil de compreender em bloquear o esclarecimento dos portugueses”, afirmou.