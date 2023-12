Guerra. Exército de Israel lança ataque às posições do Hezbollah no sul do Líbano

As tropas de Israel informaram este domingo que deram início a uma vaga de ataques aéreos contra as milícias do Hezbollah, no sul do Líbano.

Em comunicado, citado pela imprensa internacional, o exército de Israel informa que os ataques, que foram “aéreos” e “generalizados”, atingiram instalações das milícias e outras infraestruturas pertencentes ao Hezbollah.

Foram registados ataques nos arredores das cidades de Aita el Chaab, Aitaroun, Kounine, Blida, Mhaibibib e Yaroun.

A nota das tropas israelitas informam ainda que os ataques continuarão nas próximas horas.