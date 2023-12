Destruição: tornados fazem vários mortos nos EUA

O estado do Tennessee, nos Estados Unidos, foi atingido, no sábado, por vários tornados. Pelo menos seis pessoas morreram e várias casas ficaram danificadas.

De acordo com a imprensa norte-americana, três pessoas morreram no condado de Montgomery, norte de Nashville, perto da fronteira com o estado do Kentucky, e outra três morreram numa zona a norte do centro da cidade.

Além disso, os balanços mais recentes das autoridades dão conta de que cerca de duas dezenas de pessoas foram hospitalizadas e cerca de 80 mil residentes ficaram sem eletricidade.