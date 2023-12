Sporting perde em Guimarães por 3-2

O Vitória de Guimarães venceu, este sábado, o Sporting por 3-2, na 13.ª jornada da I Liga de futebol.

O marcador foi inaugurado pelo Sporting, com um golo de Gonçalo Inácio aos 41 minutos. Pouco depois, aos 45+7, Tiago Silva iguala na conversão de uma grande penalidade.

Na segunda parte, o vimaranense André Silva consegui vantagem aos 73’, mas Nuno Santos empatou aos 77’. Três minutos depois, Dani Silva fez o 3-2.

Apesar da derrota, o Sporting mantém a liderança do campeonato, com 31 pontos, mais um ponto do que o Benfica e três do que o FC Porto, que está neste momento a jogar contra o Casa Pia.

Já o Vitória de Guimarães reforça o quinto lugar, somando agora 25 pontos.