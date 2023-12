Homem resgatado com vida do mar no Algarve

Um homem, de 27 anos foi resgatado com vida, este sábado, depois de ter entrado em pré-afogamento na praia da Amoreira, no concelho de Aljezur, no Algarve.

O alerta foi dado às 17h10 horas, tendo mobilizado meios dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

“Quando as equipas de socorro chegaram ao local, a vítima já tinha sido retirada da água e encontrava-se no areal, onde foi estabilizada e recebeu assistência”, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve ao Jornal de Notícias.

A vítima foi transportada para o Hospital de Portimão, “com sintomas de hipotermia e devido à ingestão de água”, acrescentou a mesma fonte.