Miguel Oliveira vai correr na Trackhouse em 2024

Miguel Oliveira já tem equipa para disputar o MotoGP no próximo ano. O Trackhouse Entertainment Group ficou com o lugar da sua ex-equipa e vai alinhar com motos Aprilia, será uma equipa satélite, e a mesma dupla de pilotos de 2023.

A equipa do milionário americano e ex-piloto Justin Marks está ligada ao desporto motorizado através da NASCAR.

Na apresentação, a Aprilia RS-GP estava decorada com as cores da bandeira dos EUA, e só no início de 2024 deverá ser conhecida a nova imagem, depois de concluídas as negociações com novos patrocinadores.