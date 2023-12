Bola 'inteligente' para derrotar velhos rivais

O sorteio da fase final do Campeonato da Europa, que se realizará na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano, foi amigo de Portugal. A seleção joga dia 18 com a Chéquia, defronta dia 22 a Turquia e dia 26 o vencedor do playoff C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão e Luxemburgo) e é, claramente, favorita a vencer o grupo e a passar aos oitavos de final.

Aparentemente, todas as bolas são iguais, mas na Alemanha não vai ser assim. Pela primeira vez num Europeu, vai ser utilizada uma bola com microchip no interior que permite determinar se um jogador tocou na bola com a mão e ajuda também nas decisões de fora de jogo. A nova bola, Fussballliebe – em alemão significa ‘amor pelo futebol’ –, incorpora a tecnologia Connected Ball da Adidas.

O microchip e as câmaras que acompanham o movimento dos jogadores permitem criar imagens em 3D que são enviadas em tempo real para o VAR. Desse modo, quem está no vídeo-árbitro fica a saber exatamente em que parte do corpo o jogador tocou na bola. Esta tecnologia pode ser usada também na deteção de fora de jogo.