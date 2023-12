Mau tempo: aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo

As previsões de agitação marítima e vento fizeram com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocassem, durante a tarde desta sexta-feira, as ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo, é válido até às 17h00 locais de hoje (18h00 em Lisboa).

O mesmo aviso, devido ao vento (direção de sudoeste, rodando para oeste), é também válido até às 17h00 locais (18h00 em Lisboa).