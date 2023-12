Guerra. Ajuda humanitária foi interrompida em Khan Yunis

A ajuda humanitária em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, e para onde muitos civis do Norte de Gaza se deslocaram, foi esta sexta-feira interrompida.

De acordo com o relatório diário da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) informa que, agora, só consegue distribuir ajuda em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza e junto à fronteira com o Egito.

“A zona central de Gaza está praticamente desligada do sul, devido às restrições de circulação de Israel nas estradas principais”, sublinhou o relatório.

O relatório destaca ainda que, nas últimas 24 horas, centenas de homens, alguns adolescentes, foram detidos numa escola em Beit Lahia, no norte de Gaza, onde se refugiaram, tendo sido levados para um local desconhecido.