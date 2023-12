México abalado por sismo de magnitude 5.8

A terra no México tremeu, esta quinta-feira, quando o país foi atingido por um sismo de magnitude 5.8 na escala de Richter, atingindo uma grande área do centro do México, incluindo a capital. Até ao momento não houve relato de vítimas ou danos.

O alerta foi dado pelo instituto sismológico do país que avança que as pessoas terão saído a correr para as ruas.

O epicentro foi localizado no estado de Puebla, tendo ativado o sistema de alertas preventivos.