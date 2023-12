Depois do apelo feito por Guterres Conselho de Segurança vai reunir-se

A reunião deverá acontecer esta sexta-feira e surge no seguimento do apelo feito pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas que, invocou, pela primeira vez desde que está no cargo, o artigo 99º da Carta das Nações Unidas.