Netanyahu deixa claro: Israel "transformará Beirute e Líbano em Gaza" se Hezbollah entrar

O primeiro-ministro israelita disse, esta quinta-feira, que se o grupo Hezbollah “decidir entrar numa guerra total”, Israel fará com que “Beirute e o sul do Líbano” se pareçam com “Gaza e Khan Younis”.

“Se o Hezbollah decidir iniciar uma guerra total, acabará por transformar Beirute e o sul do Líbano, não muito longe daqui, em Gaza e Khan Younis”, afirmou Benjamin Netanyahu, num comunicado, depois de avaliar a situação no comando norte, citado pela imprensa internacional.

Hoje, acompanho pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, e pelo chefe do Estado-Maior do Exército, o tenente-general Herzi Halevi, Netanyahu visitou a zona fronteiriça com o Líbano, onde os combates continuam fortes. Durante a tarde, foi noticiada a morte de um civil israelita, de 60 anos, vítima de um míssil antitanque.

Netanyahu acrescentou que a vontade de Israel é “restaurar a segurança” na fronteira norte com o Líbano e pediu aos inimigos de Israel “que tenham cuidado e que prestem atenção”.