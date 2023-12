Sorteavam "cabazes de droga" com números da lotaria

A Polícia Nacional de Espanha desmantelou, em Murcia, um ponto de venda de droga que permitia aos seus clientes comprar todo o tipo de estupefacientes e consumi-las no seu interior.

Além disso, segundo o El País, o grupo de traficantes sorteava “cabazes de droga” com os números das lotarias de Natal e do El Niño (anunciados esta quarta-feira em Espanha).

Relativamente aos cabazes: o primeiro cabaz custava 5 euros por rifa e continha um volume de tabaco, uma garrafa de Chivas, um grama e meio de cocaína e dois gramas de erva. O segundo custava 10 euros e seria sorteado com os números do El Niño. Este incluía cinco gramas de cocaína, 25 gramas de pólen (canábis) ou meia hora na Casa Rosa (um bordel), 50 euros, uma garrafa de Cardú, um volume de tabaco e ainda um presunto grande.

De acordo com o jornal espanhol, a operação acabou com dois detidos, um homem de 30 anos e outro de 45. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram também o local onde era cultivada e armazenada a droga.

Os detidos, um de nacionalidade espanhola e outro argentina, são suspeitos dos crimes de tráfico de droga e fraude de consumo elétrico, avança o El País.