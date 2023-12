Angelina Jolie revela as "marcas" que ficaram depois do divórcio

Recentemente e a propósito do novo filme sobre Maria Callas, a atriz Angelina Jolie, que encarna a cantora, deu uma entrevista ao Wall Street Journal, onde fez revelações sobre o seu divórcio de Brad Pitt, que segundo a artista, deixou "marcas".

Ao receber o convite para protagonizar esta nova produção, Angelina Jolie temeu os efeitos do stress no seu corpo que este poderia causar. “O meu corpo reage de forma muito intensa ao stress. Os meus níveis de açúcar no sangue sobem e descem. Seis meses antes de me divorciar, de repente fiquei com paralisia facial”, revelou. Segundo a atriz, depois do divórcio com Brad Pitt, anunciado em 2016, tanto ela como os filhos, tiveram de "recuperar".

Na mesma entrevista, admitiu não ter vida social. Angelina Jolie garante que passa o tempo a dedicar-se aos seus projetos profissionais e aos seis filhos. “São as pessoas de quem sou mais próxima, e são meus amigos íntimos. Somos sete pessoas muito diferentes, e essa é a nossa força”, afirmou.

Além deles, tem "muitos amigos refugiados", que vêm de zonas “de guerra e conflito”. Angelina Jolie conta ainda que desejava passar mais tempo no Cambodja, onde adotou o seu filho Maddox. No entanto, devido a motivos legais relacionados com o seu divórcio, não pode fazê-lo. “É uma das coisas que aconteceram depois do meu divórcio. Deixei de poder viver e viajar tão livremente. Quando puder, mudo-me. Cresci num sítio muito fútil. Hollywood não é um sítio saudável. Por isso é que procuro a autenticidade", rematou.