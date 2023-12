Rússia conseguiu responder “aos desafios mais complexos”, diz Putin

Vladimir Putin defendeu, esta quinta-feira, que a Rússia conseguiu “responder aos desafios mais complexos”, apesar das pressões externas, ao discursar num fórum de investimento em Moscovo.

“Mostrámos que somos capazes de responder aos desafios mais complexos”, disse o chefe do Kremlim, durante um fórum “Russia Calls”, acrescentando que a economia russa “supera efetivamente” as tentativas do exterior para ‘bloquear’ o desenvolvimento do país.

“A chave é a margem fundamental de segurança que temos vindo a construir nos últimos 20 anos”, afirmou.

“Gostaria de sublinhar que é do nosso interesse tornar o nosso mercado aberto e competitivo. Esta é a chave para o desenvolvimento, um incentivo para o crescimento qualitativo das empresas nacionais e de toda a economia russa. Repito: a Rússia não expulsa ninguém e não se fecha a ninguém. Ninguém!”, sublinhou.