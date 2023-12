Audição ao ministro da Economia e do Mar chumbada pelo PS

Requerimentos, do Partido Social Democrata (PSD) e do Chega, para a audição do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, sobre a privatização da Efacec fora, esta quinta-feira, chumbados pelo Partido Socialista, na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O requerimento teve votos a favor do PSD, Chega, Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Comunista Português (PCP).

A 06 de novembro, o ministro da Economia e do Mar estimou que a falência da Efacec custaria ao Estado entre 60 a 65 milhões de euros por ano, entre subsídios de desemprego e perdas de contribuições sociais.

O Estado vendeu a totalidade da Efacec (nacionalizada em 2020) ao fundo de investimento alemão Mutares, que injetará 15 milhões de euros em capital e dará garantias para empréstimos no valor de 60 milhões de euros.

A Efacec, que tem sede em Matosinhos, conta com cerca de 2.000 trabalhadores.