Aeroporto Humberto Delgado. Dois funcionários burlam mulher

Vítima denunciou o caso, alegando que, ao fazer o check in, “ao despachar as duas malas de porão no balcão, os dois funcionários da companhia aérea que efetuavam aquele serviço pediram-lhe 400,00 euros, pelas malas, alegando que as mesmas tinham excesso de peso”.