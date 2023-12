Gaza. Morreram mais de cem pessoas nas últimas horas na Faixa de Gaza

Durante a madrugada desta quinta-feira, morreram mais de uma centena de pessoas na Faixa de Gaza. De acordo com o último relatório da ONU, as tropas israelitas atacaram edifícios residenciais no norte da Gaza, no bairro de Jabalia.

“O bombardeamento foi intenso”, pode ler-se no documento do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU sobre a situação na Faixa de Gaza.

Os bombardeamentos israelitas atingiram ainda o campo de Al Nuseirat e a cidade de Deir al-Balah, onde se registou o maior número de vítimas do dia.

Já sobre a ajuda humanitária, a ONU diz que esta tem sido muito pouca: a média diária, de 170 camiões e 110 mil litros de combustível, que entraram na Faixa de Gaza na sequência da pausa humanitária, que terminou no final de novembro, baixou, estando somente a entrar 80 camiões e 60 mil litros de combustível.