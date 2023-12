Iniciativa Liberal vota listas de deputados a 16 de dezembro

A Iniciativa Liberal vai decidir no próximo Conselho Nacional, marcado para o dia 16 de dezembro, a lista dos deputados. Fora da agenda ficou a alteração aos estatutos e o programa político. Pedro Ferreira, vice-presidente da mesa daquele órgão, já tinha justificado esta decisão com a ideia de que se mantivesse a mudança dos estatutos seria «muito para falar para dentro», defendendo que o que é preciso «neste momento é falar para os portugueses».

O Nascer do SOL sabe que continuam a ser feitos esforços tímidos por parte do PSD para tentarem perceber o que é preciso fazer para avançarem com uma possível coligação com o partido. O nosso jornal já tinha avançado na semana passada que o partido liderado por Luís Montenegro iria avançar com conversas informais com a IL, apesar de o partido liderado por Rui Rocha já ter publicamente afastado o cenário de uma ida às urnas com uma nova AD. «A Iniciativa Liberal é um partido cheio de energia e nós não podemos, nem vamos, perder essa energia numa coligação pré-eleitoral e isso é bom para derrotar o PS», disse.