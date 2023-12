Duas mulheres morreram após queda do carro ao mar em Cascais

Um carro despistou-se, esta quinta-feira de manhã, e caiu à água no Cabo Raso, em Cascais.

Duas das quatro pessoas que estavam no interior do carro morreram. Dois jovens foram resgatados com vida.

"As duas pessoas foram retiradas pelos meios do Instituto de Socorros a Náufragos. Tínhamos mobilizado um helicóptero e os mergulhadores, mas acabou por não ser necessário", adiantou o capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, citado pela SIC Notícias.

O alerta foi dado por um pescador por volta das 8h00. Segundo comunicado da Autoridade Marítima, os dois jovens apresentavam ferimentos ligeiros e sinais de hipotermia e foram transportados para o Hospital de Cascais.



No local estiveram 23 operacionais apoiados por oito viaturas e uma embarcação da Polícia Marítima.