Seis ativistas do Climáximo detidos por pintarem jato privado no Aeródromo de Tires

Na sequência do protesto de alguns ativistas do Climáximo no Aeródromo de Tires (Cascais) foram detidos seis jovens, na quarta-feira.

Os ativistas ambientais pintaram de encarnado e bloquearam um jato privado, acorrentando-se às rodas da aeronave.

“Os donos do Mundo culpam pessoas normais de forma ingrata pelos seus hábitos, quando na realidade esta é de longe a forma de transporte com mais emissões ‘per capita’, e é usada quase exclusivamente por ultrarricos”, sublinhou o grupo em comunicado.



“Só a poluição da queima de combustíveis fósseis já mata, todos os anos, mais pessoas que os campos de concentração”, lê-se ainda.