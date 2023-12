Manuel Lemos reeleito presidente das Misericórdias

Manuel Lemos foi reeleito presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), assumindo o seu sexto mandato à frente da instituição. As eleições foram realizadas esta quarta-feira e votaram 334 de 387 Misericórdias, sendo já o ato eleitoral mais participado de sempre e, pela primeira vez em vinte anos, contou com dois candidatos.

António Sérgio Martins, provedor da Santa Casa de Pampilhosa da Serra, encabeçou a lista concorrente.

Manuel Lemos assume como prioridade, para os próximos três anos, a sustentabilidade do setor social e a melhoria das condições dos trabalhadores das misericórdias.

À margem do ato eleitoral e já depois de conhecidos os resultados (foi eleito com 225 votos) o reeleito presidente disse que a vitória é o reconhecimento do trabalho feito e que está preocupadíssimo com o futuro, tendo em conta o que pode resultar das próximas eleições legislativas.