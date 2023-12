Daddy Yankee abandona a música para se dedicar à fé cristã

As suas músicas fazem parte da vida noturna de quase todos os jovens portugueses. A música ‘Gasolina’ e ‘Despacito’ são quase obrigatórias nas discotecas e, por mais que o tempo passe, parecem intemporais.

O cantor Daddy Yankee anunciou recentemente, no final do último concerto da digressão ‘La Meta’, em Porto Rico, que irá abandonar o mundo da música para se dedicar à religião. A estrela do reggaeton eternizou o momento com um vídeo partilhado no seu Instagram. Segundo o mesmo, este é “o momento mais importante da sua vida”.

"Não me envergonho por dizer ao mundo inteiro que Cristo vive em mim e que eu viverei para ele. Este é o fim de um capítulo e o início de um novo", escreveu na legenda que acompanha o vídeo.

No concerto, o artista explicou que durante muitos anos anda à procura de um significado para a vida e, neste momento, está decidido em seguir o Cristianismo.

Recorde-se que com 46 anos, durante a sua carreira, Daddy Yankee conquistou seis Grammy Latinos.

Além deste, outros artistas como Farruko, Héctor 'El Father' e Voltio escolheram deixar de cantar reggaeton para se dedicarem à religião.