Israel bombardeia posições do Hezbollah no Líbano

Por terra e por ar, o Exército de Israel bombardeou, esta quarta-feira, posições do Hezbollah no Líbano, na sequência dos ataques do grupo xiita libanês a várias das suas posições no norte de Israel.

O responsável das forças israelitas indicou, escreve a imprensa internacional, que posições do Exército judaico foram atacadas a partir do Líbano nas zonas de Aramshe e monte Hermon.

Tanques e artilharia israelita atacaram várias posições no Líbano e um avião militar destruiu “infraestrutura militar” e um “centro de comando” do Hezbollah.