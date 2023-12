Susan Sarandon perde trabalho devido a comentários sobre judeus

A atriz Susan Sarandon perdeu o seu papel num filme após os seus recentes comentários sobre os judeus durante uma manifestação pró-Palestina em Nova Iorque e apesar de se ter desculpado pelo seu "erro terrível".

Segundo noticiou a agência Efe, o pedido de desculpas da artista não foi suficiente para mudar a decisão da produtora PTO Films, que tinha Sarandon, de 77 anos, em mente para a sua curta-metragem 'Slipping Away'.

Além disso, o fundador da produtora de filmes independentes, David Barroso, garantiu ao jornal The New York Post que nunca chegou a haver "negociações formais" com a atriz. "Como empresa, a PTO Films gostaria de deixar claro que as opiniões de Susan Sarandon não refletem as opiniões da nossa organização", afirmou Barroso, por isso, "decidiram seguir outras opções".

Recorde-se que no dia 17 de novembro, a atriz participou numa manifestação em Nova Iorque em apoio ao povo palestiniano. Na altura disse: “Muitas pessoas têm medo de ser judias neste momento e estão a começar a sentir o sabor de como é ser muçulmano neste país, tantas vezes sujeitas à violência".

Isso foi suficiente para que a principal agência de talentos de Hollywood, a United Talent Agency, deixasse de representá-la.

Numa publicação no seu Instagram, Sarandon pediu desculpas, garantindo que cometeu um "erro terrível", já que a sua forma de se expressar sugeria que até recentemente os judeus não sabiam o que era perseguição "quando a verdade é o contrário".

Além disso, citou ainda "séculos de opressão e genocídio na Europa" contra os judeus e o tiroteio na sinagoga de 2018 em Pittsburgh, Pensilvânia, como exemplos.