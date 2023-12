Irmãos matam homem e atingem a tiro outro por ofensas à mãe

A Polícia judiciária deteve dois irmãos, de 22 e 29 anos, por suspeitas de homicídio de um homem, de 26 anos, e de tentativa de homicídio de outro, de 33 anos, em Setúbal.

Os crimes remontam à noite de 5 de novembro, quando os dois homens “munidos de uma espingarda caçadeira, se dirigiram a uma casa onde, à data, residiam vários indivíduos de origem indiana com o objetivo de se vingarem de uma suposta ofensa verbal que, alegadamente, uns quaisquer cidadãos originários da Índia tinham dirigido à respetiva progenitora”, informa a PJ, através de comunicado.

Após terem confirmado que estavam pessoas no interior daquela habitação, os irmãos “efetuaram dois disparos de arma de fogo”, atingindo no peito um dos habitantes “que, inevitavelmente, teve morte imediata”. Em seguida, o suspeito armado dirigiu-se às traseiras da habitação e “disparou contra outro indivíduo ali residente, com a clara intenção de o matar, atingindo-o no ombro esquerdo”.

A situação só não se tornou ainda mais trágica, pois o atirador acabou por ser desarmado, e os dois fugiram do local.

Ambos têm antecedentes criminais.