Bruno Fernandes é o jogador com mais tempo de jogo na Europa este ano

O internacional português Bruno Fernandes é o jogador a atuar na Europa com mais tempo em campo este ano, segundo o Observatório de futebol (CIES).

O médio, de 29 anos, acumulou ao longo do ano, entre o Manchester United e a Seleção, 5.748 minutos, distribuídos por 66 jogos, num registo em que supera o eslovaco David Hancko (Feyenoord), com 5.248, e o alemão Rüdiger (Real Madrid), com 5.223.

O Benfica tem dois jogadores a entrar no top 50, Fredrik Aursnes é o 13.º mais utilizado, com 4.921 minutos, em 56 jogos entre clube e seleção e Nicolas Otamendi ocupa o 49.º lugar, com 4.454 minutos em 51 jogos.

Fora da Europa, Bruno Fernandes apenas é ultrapassado pelo paraguaio Gustavo Gomez (6.213 minutos), habitual opção de Abel Ferreira no Palmeiras.