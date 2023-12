Costa diz que é "dever do Governo deixar tudo preparado" para quem vier a seguir

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que é dever do seu Governo "deixar tudo preparado" para quem o suceder.

"Mesmo com os constrangimentos constitucionais que o Governo terá a partir da próxima sexta-feira, o país tem de continuar a funcionar. É preciso assegurar continuidade", defendeu António Costa, no início de mais uma edição do Governo +Próximo, que culmina na quinta-feira com a realização do Conselho de Ministros.

Para o ainda líder do Governo, essa continuidade "é indiscutível" em matérias como os planos de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os planos de programas como o Portugal 2030 e também na gestão do dia-a-dia.

"Mas é também dever deste Governo, mesmo para as matérias que não possa decidir, deixar tudo preparado para quem nos suceda o possa fazer no mais curto espaço de tempo", acrescentou.