Novembro bate recorde e confirma 2023 como ano mais quente de sempre

O ano de 2023 deverá ser confirmado como o mais quente da história, depois de as temperaturas de novembro ter batido recordes, pelo sexto mês consecutivo, segundo dados do serviço europeu Copernicus, divulgados esta quarta-feira.

Com uma temperatura média global de 14,22°C, novembro passado foi 0,32°C mais quente do que o anterior recorde estabelecido no mesmo mês em 2020.

" 2023 tem agora seis meses recordes e duas estações recordes. Este extraordinário mês de novembro, que inclui dois dias com temperaturas dois graus acima dos níveis pré-industriais, significa que 2023 é o ano mais quente alguma vez registado na história ", adiantou a diretora adjunta do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus (C3S), Samantha Burgess, em comunicado.

"Enquanto as concentrações de gases com efeito de estufa continuarem a aumentar, não devemos esperar resultados diferentes dos observados este ano. As temperaturas continuarão a subir, tal como os efeitos das ondas de calor e das secas ", advertiu o diretor do C3S, Carlo Buontempo, também citado no comunicado.