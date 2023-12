"Canais de denúncia nas organizações": Uma ferramenta essencial para a prevenção da corrupção

A corrupção é um problema global que tem um impacto negativo significativo na sociedade. Este mal, que permeia tanto organizações públicas quanto privadas, precisa ser combatido com vigor e determinação. Neste contexto, os canais de denúncia surgem como uma ferramenta essencial para a prevenção da corrupção.

Os canais de denúncia permitem que colaboradores e outros stakeholders denunciem comportamentos fraudulentos ou irregulares. Quando bem implementados, podem ajudar a identificar e prevenir a corrupção, além de proteger os denunciantes. No entanto, a implementação eficaz desses canais é uma tarefa complexa que requer uma compreensão profunda de suas nuances.

O livro “Canais de Denúncia nas Organizações” surge como uma fonte abrangente de conhecimento sobre este tema. Escrito por especialistas na área, o livro oferece uma visão aprofundada e prática sobre os canais de denúncia, com base em estudos e testemunhos de profissionais que operaram esses canais em várias organizações.

O livro está dividido em dois eixos principais. O primeiro aborda as complexidades da criação e operacionalização do canal de denúncia, incluindo a definição de objetivos, a escolha do modelo, a implementação tecnológica, a proteção do denunciante e a gestão de incidentes. O segundo eixo destaca o papel multifacetado do canal de denúncia como ferramenta de controlo nas organizações, nomeadamente no âmbito do PRR, apoiando investigações internas, promovendo transparência e integridade e complementando a auditoria interna.

O lançamento do livro “Canais de Denúncia nas Organizações” terá lugar no Centro de Informação Urbanística de Lisboa (CIUL) no próximo dia 13 de dezembro, às 12h30. Este evento é uma oportunidade importante para aprender mais sobre esta ferramenta essencial para a prevenção da corrupção.

No entanto, é importante lembrar que os canais de denúncia são apenas uma parte da solução. A corrupção é um problema complexo que exige uma abordagem holística. Além dos canais de denúncia, as organizações devem implementar outras medidas de compliance, como códigos de conduta, políticas de conflito de interesses e programas de formação anticorrupção.

A luta contra a corrupção é uma responsabilidade de todos nós. Aconselho vivamente a todos os que se preocupam com este tema a participarem no lançamento do livro “Canais de Denúncia nas Organizações.” Juntos, podemos fazer a diferença na construção de organizações éticas e transparentes.