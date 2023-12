ANA demonstra preocupação pela "ausência de solução de curto prazo" para novo aeroporto

A ANA, Aeroportos de Portugal, garantiu, esta terça-feira, que vai fazer as obras que o Estado entender serem necessárias, no Aeroporto Humberto Delgado, porém, demonstrou a sua preocupação com o relatório da Comissão Técnica Independente (CTI) por não apresentar uma solução de curto prazo perante “as atuais necessidades do país”.

Num comunicado enviado à Agência Lusa, a gestora aeroportuária explicou que “no Aeroporto Humberto Delgado, a ANA vai continuar a realizar obras necessárias para o seu bom funcionamento, assim como as obras que o concedente entender necessária”.

ANA sublinhou ainda “a sua preocupação pela ausência de uma solução de curto prazo” ni relatório divulgado, “perante as atuais necessidades do país”.

A gestora aeroportuária mostrou-se disponível para ficar “à disposição do Estado Português para partilhar o seu conhecimento das problemáticas complexas deste setor e implementar a solução que será objeto da sua decisão”

A ANA foi ouvida durante os trabalhos da comissão, mas lamentou que tal não tenha acontecido na qualidade de especialista do setor.

"Ficaram assim sem qualquer referência várias observações transmitidas à comissão nas matérias económicas, comerciais, operacionais e técnicas", sublinhou.