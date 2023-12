UE está "preocupada" com a situação na Guiné-Bissau

A União Europeia (UE), encontra-se “preocupada” com a deterioração da situação político-social na Guiné-Bissau, e apelou ao respeito pela Constituição do país e pediu uma resolução pacífica de modo a “consolidar a democracia” guineense.

O porta-voz da Comissão Europeia (CE) avançou, á Lusa, que “a UE está preocupada com os últimos acontecimentos na Guiné-Bissau. Pedimos a todos os intervenientes políticos para resolverem a situação política e administrativa do país de acordo com a Constituição e as leis relevantes do país”.

O conjunto europeu defende uma “resolução pacífica e tranquila” do diferendo político-social, que é essencial para “assegurar a consolidação da democracia e do Estado de direito na Guiné-Bissau.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, decidiu, na segunda-feira, dissolver o parlamento, na sequência dos confrontos entre a Guarda Nacional e efetivos do batalhão do Palácio Presidencial, que considerou tratar-se de um golpe de Estado.