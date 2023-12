Militar ferido em Tancos a recuperar "favoravelmente" após operações

O militar que sofreu ferimentos graves na sequência de uma explosão em Tancos, na segunda-feira, foi operado à mão direita e ao pescoço e está a "recuperar favoravelmente", segundo um comunicado do Exército.

O militar, internado no Hospital de Santa Maria, deverá ter “alta da unidade de queimados no decorrer do dia de hoje".

O Exército adiantou ainda que foi “imediatamente iniciado um processo de averiguações" sobre o incidente.