Comissão técnica independente apresenta hoje relatório preliminar para o novo aeroporto de Lisboa

O relatório técnico preliminar sobre a nova localização para o aeroporto de Lisboa é apresentado, esta terça-feira, pela comissão independente. Sublinhe-se que o documento que servirá de base para a decisão da melhor solução deverá passar para o Governo, que resultará das eleições de 10 de março.

Em cima da mesa estão cinco possibilidades principais, Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém e Santarém, mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções.

Após uma primeira fase, foram acrescentadas ao estudo as opções Portela + Alcochete, Portela + Pegões, Rio Frio + Poceirão e Pegões.

As nove opções foram avaliadas tendo em conta cinco critérios: a segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento.

Criada no final do ano passado, a CTI, instalada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, tem como coordenadora-geral a professora Rosário Partidário.