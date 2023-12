Indonésia. Erupção de vulcão já fez 23 mortos

A erupção do vulcão Marapi, no oeste da Indonésia, já provocou a morte de pelo menos 23 alpinistas.

De acordo com as agências de notícias internacionais, desde domingo, dia da erupção, mais de 50 alpinistas já foram resgatados, havendo 18 desaparecidos.

Na segunda-feira, deu-se uma outra explosão, que obrigou a que as buscas fossem suspensas, por se ter libertado do vulcão cinzas quentes a uma altura de até 800 metros.

De acordo com o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia, o vulcão Marapi encontra-se no terceiro nível mais elevado de quatro níveis de alerta desde 2011. Este nível, que indica uma atividade vulcânica acima do esperado, proíbe acesso a alpinistas e moradores num raio de três quilómetros do pico.