Euro 2024. Portugal não se pode queixar da sorte e defronta velhos conhecidos

O Campeonato da Europa realiza-se na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, e o primeiro pontapé de saída foi dado com o sorteio da fase final. As bolas da sorte iam saindo e o selecionador nacional Roberto Martínez sorria, e tinha razão para isso. Portugal vai ter como adversários no grupo F a Chéquia (antiga República Checa), dia 18, em Leipzig, a Turquia, dia 22, em Dortmund, e o vencedor do playoff C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão e Luxemburgo), dia 26 em Gelsenkirchen. Curiosamente, no Euro 2008, Portugal defrontou a República Checa e a Turquia e venceu os dois jogos sem grande dificuldade. Os tempos mudaram e a seleção também… para melhor. A equipa portuguesa tem jogadores de grande qualidade e, por isso, a obrigatoriedade de vencer o grupo, sendo que os três primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final. Caso seja primeira classificada, fica com a tarefa teoricamente facilitada, pois vai defrontar o terceiro classificado do grupo A, B ou C, a 1 de julho em Frankfurt. Portugal foi a melhor seleção na fase de qualificação e espera-se que repita o registo no Europeu. Os bilhetes para os jogos de Portugal podem ser adquiridos apenas na plataforma Portugal + da FPF, a venda inicia-se esta semana.

Não há um “grupo da morte”, mas o sorteio não poupou algumas seleções. No grupo A estão a Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça, o grupo B junta a Espanha, Itália, atual campeã europeia, Croácia e Albânia, no grupo C estão a Inglaterra, Dinamarca, Sérvia e Eslovénia, o grupo D é formado pela França, Países Baixos, Aústria e vencedor do playoff A e o grupo E é composto pela Bélgica, Roménia, Eslováquia e vencedor do playoff B. Com este alinhamento, esperam-se grandes jogos na fase de grupos. A partida inaugural realiza-se a 14 de junho entre a Alemanha e a Escócia.