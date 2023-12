Malala Yousafzai presente na palestra anual Nelson Mandela

Malala Yousafzai proferirá a 21.ª Palestra Anual Nelson Mandela, que terá lugar em Joanesburgo, na terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, a Fundação Mandela disse que a palestra se realiza no âmbito das cerimónias do 10.º aniversário da morte do líder histórico do ANC, e primeiro Presidente da democracia pós-‘apartheid’ sul-africana, que morreu no dia 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo, com 95 anos.

Deste modo, a intervenção da ativista paquistanesa e laureada com o Prémio Nobel da Paz, em 2014, centrar-se-á na “opressão sistémica das mulheres e raparigas por parte dos Talibãs no Afeganistão”, disse ainda a organização.

O objetivo passa por “aumentar a visibilidade de um esforço crescente para expandir a definição de ‘apartheid’ para incluir a opressão baseada no género”.

Assim, Malala, que estará acompanhada por um painel de ativistas, irá “refletir sobre as lições da luta anti-‘apartheid’ da África do Sul e o legado de Nelson Mandela”, destacando “os apelos à ação das mulheres e raparigas afegãs para uma resposta global mais robusta”, referiu.