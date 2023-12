Portugal apoia Macedónia do Norte na adesão à UE

António Costa anunciou, esta segunda-feira, que Portugal apoia a Macedónia do Norte no processo de integração na União Europeia (UE).

“Hoje encontrei-me com Dimitar Kovacevski em Skopje. Pude testemunhar o forte empenho da Macedónia do Norte no processo de adesão à UE, num contexto geopolítico desafiante. Disse-lhe que Portugal continuará a apoiar a Macedónia do Norte no seu caminho europeu”, escreveu o primeiro-ministro demissionário, na rede social X (ex-Twitter).

Costa deslocou-se à capital da Macedónia do Norte, Skopje, onde esteve reunido com o primeiro-ministro Dimitar Kovacevski, seguindo-se depois um almoço em Podgorica, no Montenegro, com o primeiro-ministro do país, Milojko Spajic.