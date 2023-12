Billie Eilish anuncia que gosta "de rapazes e de raparigas"

A artista Billie Eilish, numa publicação na rede social, Instagram, anunciou que gosta de “rapazes e de raparigas”.

Em reação às declarações da revista “Variety”, que confrontou a cantora com as palavras que esta tinha dito numa entrevista recente, onde afirmou sentir-se atraída por pessoas do mesmo sexo, Billie Eilish pediu para que a deixem em “paz”, sendo que “ninguém quer saber”.

“Obrigado, ‘Variety’, por me tirares do armário num tapete vermelho às 11 da manhã em vez de falares sobre as coisas que realmente interessam”, escreveu, no Instagram a artista.

Bilie Eilish firmou que “era óbvio” que pertencia à comunidade LGBTQ numa entrevista e decidiu, esta segunda-feira, por um fim à discussão em torno da sua sexualidade.