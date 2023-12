Corrida aos presentes. "All I want for Christmas is you"... e algo debaixo da árvore de Natal

A “corrida aos presentes de Natal” é uma expressão que descreve o fenómeno que consiste em muitas pessoas procurarem e comprarem presentes para dar durante a temporada de Natal. Isso geralmente ocorre nos dias que antecedem o Natal, especialmente durante as últimas semanas de dezembro.

Durante essa época, muitas pessoas envolvem-se em atividades frenéticas de compras, visitando lojas físicas e online para encontrar presentes para amigos e familiares. Os centros comerciais, lojas e sites de comércio eletrónico muitas vezes experienciam um aumento significativo no tráfego e nas vendas. As pessoas estão ansiosas para garantir os presentes certos para os seus entes queridos a tempo do Natal.

Essa corrida aos presentes de Natal pode ser motivada pelo desejo de expressar amor e gratidão através de presentes, pela tradição cultural de trocar presentes durante a temporada de festas ou pela pressão social de participar ativamente das celebrações natalícias.

Independentemente do motivo, a verdade é que a “corrida aos presentes de Natal” também é uma tradição em Portugal e não começa somente em dezembro. Há quem a inicie em novembro, aproveitando a Black Friday e a Cyber Monday, ou até nos meses anteriores, para ter a lista de prendas completa antes da véspera de Natal.

Este ano, segundo a Klarna Holiday Report, da Klarna, uma rede global de pagamentos e assistente de compras baseada em inteligência artificial, “quando perguntados sobre os presentes que compram para oferecer, mais de metade (56%) incluem a oferta de experiências entre as suas compras, pois também mais de metade (77%) gosta de os receber – principalmente vouchers de hotel (57%), espetáculos culturais ou concertos (50%) ou tratamentos spa (41%)”.

Já o KuantoKusta explica ao i que os presentes mais procurados para este Natal (de 1 a 26 de novembro) são assistentes virtuais, fritadeiras airfryers, smartphones, auriculares Bluetooth, perfumes, coffrets de cosmética, smartwatches, brinquedos, consolas e jogos e televisões. Os brinquedos mais procurados são: Creative Toys Jogo Avozinha Voadora, Concentra Bella Bailarina, Concentra Bitzee Mascote Virtual Holográfico Interativa, Bizak Laser X Revolution Double Blasters, Famosa Bluey Casa da Familia Bluey Set, Chicco Andador Primeiros Passos O Jardineiro Brincalhão, Famosa Familia Bluey, Gabby’s Dollhouse Casa de Bonecas, Gabby’s Dollhouse Mini Casa de Bonecas e Gabby’s Dollhouse Orelhas de Gato Mágicas Interativas.

No ano passado, de acordo com o KuantoKusta, no top de brinquedos para criança mais procurados estavam o My Pet Pig Little Live Pet, Xiaomi Tablet de Desenho Mi LCD 13.5, Clementoni Globo Explora Mundo, Playmobil Sports & Action Campo de Futebol – 71120, Concentra Boneca Kátia Beijinhos, LEGO Creator Expert Orquídea – 10311. Segundo o KuantoKusta, em 2022, tal como em todos os outros, as pessoas procuraram em massa os produtos tecnológicos. No top dos produtos mais procurados estavam a Xiaomi Fritadeira 3.5L, o iPhone 13 6.1, a Nintendo Switch OLED White, o Desumidificador Whirlpool, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, o FIFA 23 PS4 e os AirPods Pro 2ª Geração.

Qual é a realidade noutros países?

Globalmente, a lista dos 100 produtos mais procurados no Google, este ano, pode ajudar-nos a entender as tendências para este Natal. As pesquisas por ganchos de cabelo atingiram o máximo histórico em março de 2023. O aquecedor de velas da marca Cozyberry é o item mais popular na categoria de decoração para casa nos últimos 12 meses.

Os colares de ténis (uma sucessão de pedras ligadas entre si para formar uma corrente contínua) feitos de diamantes sintéticos tiveram o seu interesse duplicado em relação a 2022. Os pedidos de camas para cães humanos dispararam mais de 1.650% este ano. As decorações DIY estão na moda. As pesquisas por quebra-cabeças 3D em formato de vaso aumentaram 1.150% em 2023.

Em Espanha, vários órgãos de informação publicaram a lista dos produtos que têm sido mais vendidos na Amazon nas últimas semanas, o que nos pode dar uma perspetiva dos presentes que os espanhóis mais receberão nesta quadra. Na tecnologia, destacam-se os Samsung Galaxy Buds+, os auriculares HOMSCAM, o Smartphone Xiaomi POCO F3, o Smartwatch Fitbit Versa 3, o Smartphone Xiaomi 11T 5G e a câmara de segurança Blink Outdoor. Nos brinquedos, o Scrabble, o UNO, o Monopólio, o Dixit, o carro telecomandado ANTAPRCIS, a Barbie Dreamtopia, a Nancy com hoverboard, o xilofone multifuncional, o restaurante divertido da Play-Doh, a esquadra da polícia da Playmobil e o Furby.

No Reino Unido, neste Natal, os consumidores estão a lutar financeiramente sob a pressão da crise do custo de vida e do aumento da inflação, pelo que muitos limitarão os seus gastos em itens que consideram não essenciais para a sua experiência de Natal. Como resultado, 44% das pessoas planeiam reduzir a oferta de presentes de Natal este ano e outros 46% planeiam encontrar alternativas mais baratas ou presentes mais baratos para a sua família e amigos. Espera-se que menos pessoas comprem livros e presentes de entretenimento e, surpreendentemente, os brinquedos também devem ver os gastos caírem.

Por outro lado, prevê-se que as vendas de vestuário e calçado registem o maior aumento. Espera-se também que dinheiro, cartões-presente e vouchers sejam presentes de Natal populares, assim como o álcool e os produtos de confeitaria.

Um quinto dos consumidores planeia comprar LEGO neste Natal (20%), tornando-o o presente de Natal mais popular deste ano. Com o filme da Barbie a ser lançado este ano, 9% dos consumidores esperam comprar itens da Barbie. Para as crianças mais velhas, o EA Sports FC 24 provavelmente será um presente popular este ano, com 8,4% dos consumidores a adquirir o jogo.

Depois dos brinquedos, a categoria mais popular é a de eletrónicos de consumo. Como resultado, itens como relógios inteligentes (11%), fritadeiras de ar (7%), máquinas de café (7%), fones de ouvido VR (6%) e o novo iPhone 15 (8%) serão populares.

Os consumidores também devem gastar uma boa quantia em roupas e calçado, dinheiro, cartões-presente e vouchers e cosméticos como presentes para dar à família e amigos. No entanto, no outro extremo da escala, com o menor gasto per capita estão as joias, bebidas alcoólicas e confeitaria e livros e entretenimento.

Nos EUA, a realidade é diferente, apesar de existirem pontos em comum, de acordo com o Statista. No topo da lista, encontram-se a roupa e os sapatos (57.5%), seguem-se os cartões de oferta (45.9%), os brinquedos (39.2%), os videojogos (38.5%), os produtos eletrónicos (37.3%), os acessórios (36.6%), os livros (28.8%), os produtos de beleza (23.5%), os itens de decoração e para a casa (19.3%), o equipamento desportivo (15.8%), os serviços ou as experiências (15.5%), as ferramentas (14.8%), os pequenos e grandes eletrodomésticos (13.7%) e ainda a categoria de quem não pensa comprar algo (3.1%).