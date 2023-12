Guerra. General russo morto em combate na Ucrânia

Moscovo anunciou, esta segunda-feira, a morte do general da Frota do Norte, na sequência dos combates na Ucrânia.

“O brigadeiro-general Vladimir Zavadsky, vice-comandante do 14.º Corpo de Exército da Frota do Norte, morreu num posto de combate na zona de operações especiais” na Ucrânia, disse governador da região russa de Voronezh, através do Telegram.

“Estou convencido de que o nome de Vladimir Zavadsky, um oficial corajoso, um verdadeiro general e um homem digno, permanecerá para sempre nos anais da glória da nossa pátria”, continuou Alexander Gusev.

De acordo com a informação russa, o general terá morrido no final de novembro, ao pisar uma mina.