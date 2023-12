Prosolia Energy escolhida para colocação e manutenção de painéis fotovoltaicos da Good We na Península Ibérica

A Prosolia Energy, referência em energias renováveis no mercado europeu, assinou um novo acordo de colaboração com a GoodWe, líder mundial no fabrico de inversores solares fotovoltaicos, para se tornar o seu parceiro estratégico no serviço de Operação e Manutenção na Península Ibérica.

A produtora de energia luso-espanhola será assim responsável pela colocação em funcionamento e pelo serviço técnico de todas as instalações da empresa tecnológica em Espanha e Portugal.

A GoodWe é um gigante na produção de uma ampla gama de tecnologia adaptada a sistemas fotovoltaicos.

“A confiança depositada na Prosolia Energy pela GoodWe reforça a nossa posição como empresa de referência em serviços de O&M no setor da energia, onde somos altamente valorizados tanto pela rapidez do serviço como pela nossa flexibilidade na adaptação às necessidades dos clientes, sempre com a melhor qualidade e eficiência", considera Javier Martinez, CEO da Prosolia Energy

“Permite-nos continuar com a nossa visão de ser uma parte ativa da transição energética e da descarbonização da indústria", acrescenta.

Sublinhe-se que a operação e a manutenção (O&M) das centrais fotovoltaicas são essenciais para garantir a longevidade e a otimização do desempenho ótimo, energético ou financeiro. Uma boa gestão de O&M pode aumentar a produção de energia até 30% durante a vida útil de uma central.

A Prosolia Energy prestou, em 2023, este serviço em mais de 500 instalações fotovoltaicas em toda a Europa, o que lhe permitiu acumular uma vasta experiência e conhecimentos no setor. Atualmente, conta com um portfólio de mais de 326MW em manutenção em Espanha, Portugal e França.