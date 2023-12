Benfica empata a zero em casa do Moreirense

O Benfica empatou este domingo a zero em casa do Moreirense, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Com este resultado pode ver o Sporting isolar-se no comando da competição.

O resultado isola o Benfica, de forma provisória, no comando da I Liga, com 29 pontos, mais um do que o Sporting, que recebe na segunda-feira o Gil Vicente, e do que o FC Porto, que no sábado venceu em Famalicão por 3-0.

O Moreirense, que somou o sétimo encontro seguido sem perder no campeonato, mantém-se na sexta posição, com 21 pontos.

No outro jogo grande do dia, o Sporting de Braga venceu em casa o Estoril Praia, por 3-1, e colocou-se, provisoriamente, a três pontos da liderança do campeonato.

Em Braga, Guitane ainda colocou os ‘canarinhos’ em vantagem, aos 24 minutos, mas Ricardo Horta (31), Banza (51) e Marcelo Carné (90), na própria baliza, deram o terceiro triunfo consecutivo aos bracarenses no campeonato.

Sem perder há sete encontros na I Liga, o Sporting de Braga mantém o quarto lugar, com 26 pontos, atrás de Benfica, Sporting e FC Porto.

O Estoril Praia, que vinha de duas vitórias seguidas, mantém-se em 14.º, com 10 pontos.