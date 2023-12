Ucrânia e Polónia abrem nova faixa para camiões vazios

Ucrânia e Polónia vão abrir na segunda-feira uma faixa suplementar para camiões vazios. Com esta decisão, divulgada este domingo, as autoridades de Kiev esperam que , um desbloqueio da fronteira, paralisada por um movimento de protesto dos camionistas polacos.

O bloqueio, que começou no início de novembro, criou filas nos principais postos fronteiriços entre a Ucrânia e a Polónia e representa um grande problema económico para a Ucrânia, que depende da estrada para as suas exportações.

As empresas de transportes polacas denunciam a concorrência “desleal” dos seus vizinhos e alegam que a flexibilização das regras de acesso à UE para as empresas ucranianas levou a uma queda dos seus lucros.

A partir da meia-noite de segunda-feira, os camiões vazios da Ucrânia poderão viajar para a Polónia através do posto fronteiriço de Ugriniv, anunciaram os guardas fronteiriços ucranianos. Este é o “primeiro ponto de uma lista de medidas postas em prática para desbloquear a fronteira”, acrescentaram, sem dar mais pormenores.

O ministro ucraniano das Infra-estruturas, Oleksandre Koubrakov, afirmou que esta decisão tinha sido tomada pelos dois países, “após longas negociações”.

Varsóvia ainda não comentou o anúncio, mas o vice-ministro polaco do Interior, Bartosz Grodecki, disse no sábado que tinha proposto à Ucrânia a abertura de uma “nova rota”, depois de duas rondas de conversações com os camionistas terem falhado.

O transporte rodoviário é importante para a Ucrânia, uma vez que a exportação dos seus produtos pelo Mar Negro tem sido dificultada pela invasão russa de fevereiro de 2022.