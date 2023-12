Atentado nas Filipinas faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas este domingo na sequência de um atentado bombista nas Filipinas. A explosão ocorreu durante uma missa católica.

O atentado ocorreu durante uma missa católica no ginásio da Universidade Estatal de Mindanau (MSU, na sigla em inglês), em Marawi, a maior cidade muçulmana do país.

“Estamos a investigar se foi um engenho explosivo caseiro ou uma granada”, disse o chefe da polícia regional Allan Nobleza.

A MSU condenou em comunicado o “ato de violência”, suspendeu as aulas e destacou mais segurança para o campus universitário.

“Somos solidários com a nossa comunidade cristã e com todas as pessoas afetadas por esta tragédia”, declarou a universidade na nota.

O ataque ocorreu três dias depois de o exército filipino ter matado 11 militantes islamitas da organização Dawlah Islamiya em Mindanau.

O exército afirmou no sábado que a organização estava a planear ataques noutra província do país.

Allan Nobleza referiu que a polícia está a investigar se o ataque de hoje está ligado a essa operação militar.