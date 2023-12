FC Porto sai vitorioso de deslocação a Famalicão

O FC Porto venceu este sábado na visita ao Famalicão por 3-0 e igualou provisoriamente os rivais Benfica e Sporting na I Liga portuguesa de futebol.

Na 12ª jornada da competição, Evanilson (nove minutos), Taremi (45+4) e Francisco Conceição (87) construíram a vitória dos ‘dragões’.

O FC Porto segue no terceiro lugar, com 28 pontos, em igualdade com o Benfica, que no domingo defronta o Moreirense, e com o Sporting que encerra a jornada segunda-feira, com a receção ao Gil Vicente.

O Famalicão, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Zaydou Youssouf, aos 80 minutos, está na sétima posição, com 16 pontos