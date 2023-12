Portugal com estreia marcada no Euro2024 frente à Chéquia

O sorteio realizado este sábado, em Hamburgo, na Alemanha, país anfitrião da competição, ditou que Portugal vai disputar a fase final no Grupo F do Euro2024 com Turquia, Chéquia, e ainda a seleção que sair vencedora do playoff em que estão Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão

A Portugal estreia-se no Campeonato da Europa a 18 de junho, em Leipzig, frente à República Checa.

O segundo jogo de Portugal acontece a 22 de junho, em Dortmund, frente à Turquia.

O terceiro jogo tem lugar em Gelsenkirchen, a 26 de junho, e Portugal terá por adversário a seleção que sair vencedora do playoff em que estão Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

Portugal participa na fase final de um Europeu pela nona vez e a oitava consecutiva.

As seleções que participam na fase final da competição ficam assim distribuídas:

Grupo A

Alemanha

Escócia

Húngria

Suíça

Grupo B

Espanha

Croácia

Itália

Albânia

Grupo C

Eslovénia

Dinamarca

Sérvia

Inglaterra

Grupo D

Vencedor do playoff A

Países Baixos

Áustria

França

Grupo E

Bélgica

Eslováquia

Roménia

Vencedor do playoff B

Grupo F

Turquia

Vencedor do playoff C

Portugal

Chéquia

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.